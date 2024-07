Grande incendio in Slovenia, ancora focolai attivi

Una giornata d'inferno per il traffico intorno a Trieste. Non bastasse la data da bollino nero con il quale Autovie Venete indica traffico caotico, per i turisti che da Austria, Germania e Italia attraversano la zona diretti in Croazia, un incendio divampato nuovamente sul Carso, proprio in prossimità della barriera autostradale Lisert che consente l'accesso a Trieste, ha bloccato strade, autostrada e ferrovia. ANSA/GIOVANNI AIELLO