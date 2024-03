Governo, Belloni al posto di Ferrari come sherpa G7/G20

ROMA, 08 MAR - In considerazione della proposta di destinazione a Tel Aviv dell'ambasciatore Luca Ferrari, l'ambasciatrice Elisabetta Belloni sarà nominata come Sherpa G7/G20 del Presidente del Consiglio, permanendo nell'attuale incarico di Capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. La decisione sarà all'ordine del giorno del cdm di lunedì.