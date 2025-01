Governatore Louisiana,a New Orleans orribile atto violenza

Almeno dieci persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite dopo che un veicolo ha investito la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans. Lo riferisce la Cnn. ANSA/CNN ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK