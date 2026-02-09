Gonzalez, 'basta con le scarcerazioni condizionate in Venezuela'

CARACAS, 09 FEB - Il leader dell'opposizione venezuelana Edmundo González Urrutia, attualmente in esilio in Spagna, ha ribadito la sua richiesta di "liberazione immediata" di tutti i prigionieri politici in Venezuela, in seguito alla scarcerazione dell'ex deputato dissidente Juan Pablo Guanipa, arrestato di nuovo poche ore dopo il suo rilascio. "Questi rilasci non sono sinonimo di piena e completa libertà. Finché i procedimenti giudiziari rimarranno aperti e persisteranno misure restrittive, minacce o sorveglianza, la persecuzione continuerà", ha scritto González in un messaggio su X.