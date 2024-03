Gondolieri sub nei rii di Venezia, raccolti 15 quintali rifiuti

VENEZIA, 17 MAR - Hanno recuperato 15 quintali di rifiuti, stabilendo il "record" stagionale, i Gondolieri subacquei che oggi si sono immersi in due rii di Venezia, quelli di San Trovaso e del Giustinian. Si è trattato della penultima immersione della stagione, prima dell'ultima il 21 aprile a Murano. L'attività di pulizia è stata coordinata dalla Direzione cittadina sviluppo promozione e tutela delle tradizioni e del verde pubblico, insieme ai tecnici del Comune hanno individuato la zona. Recuperati dai fondali materiale in ferro, una "stirella" ancora attaccata alla base, tre termosifoni di cui uno in ghisa, due caldaie, tubi in ferro e tre grondaie lunghe tre metri. Quindi due eliche, una in bronzo e l'altra in alluminio, quattro telefoni cellulari, 40 copertoni, migliaia di bottiglie in vetro e una carta d'identità. Tutto è stato consegnato alla multiutility Veritas, per lo smaltimento.