Go!2025, pronta la piattaforma digitale transfrontaliera

GORIZIA, 28 MAG - E' stata presentata, progettata da Gect GO, la piattaforma digitale transfrontaliera della Capitale Europea della Cultura. Una "bussola" di riferimento per organizzare la propria visita nell'area di GO! 2025, concepita come un ampio territorio che include tutto il Friuli Venezia Giulia e tutte le regioni del confine sloveno, da Collio - Brda al Carso sloveno, dalla valle del Vipacco Idria a tutta la valle dell'Isonzo. Permetterà a turisti e visitatori, in pochi click e in 3 lingue (italiano, sloveno, inglese) di individuare le proposte di arte, cultura e spettacolo, progetti ed eventi in corso nel periodo di visita scelto, e di verificare direttamente la ricettività turistica e le sedi di ristorazione del territorio transfrontaliero, accedendo in autonomia alle prenotazioni. All'evento di presentazione sono intervenuti l'assessore alle Finanze Fvg, Barbara Zilli, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il vicesindaco di Nova Gorica ,Anton Harej, la direttrice Gect GO Romina Kocina. Borderless Wireless Platform GO 2025 parte oggi con la segnalazione di 350 punti di interesse, oltre 1800 proposte di alloggio e 350 eventi condivisi: dati che saranno presto implementati. Il processo di progettazione partecipata è aperto e prevede modalità diverse di collaborazione. I nuovi form consentiranno - in modo ancora più semplice - di richiedere in licenza il logo di GO! 2025 e di inserire il proprio evento nella piattaforma. "E' uno strumento imprescindibile per concretizzare la comunicazione delle iniziative prodotte sul territorio - ha osservato il sindaco Ziberna - e soprattutto un investimento anche per il futuro turistico dell'area della Capitale europea della Cultura, perché questa piattaforma è destinata a restare come strumento di promozione turistica e culturale del territorio. Così come l'ente Gect GO permarrà, a conclusione di GO! 2025, quale istituzione di riferimento per l'integrazione transfrontaliera».