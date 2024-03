Gli Usa sanzionano la procuratrice generale del Nicaragua

MANAGUA, 22 MAR - Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro la procuratrice generale del Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, accusata di "essere complice nell'oppressione del regime" del presidente Daniel Ortega e di sua moglie, la vicepresidente Rosario Murillo. Morales Urbina - che Washington ha incluso nel 2023 anche nella lista degli "attori corrotti e antidemocratici" dei Paesi centroamericani, conosciuta come Lista Engel - è accusata di espropriare proprietà di oppositori politici del governo di Ortega in Nicaragua. La procuratrice è inoltre accusata di aver espropriato proprietà di migliaia di ong e di aver formulato una strategia "per designare i membri dell'opposizione nicaraguense come terroristi e bloccare le loro risorse finanziarie utilizzando una legge antiterrorismo esistente", ha affermato il sottosegretario del Dipartimento del Tesoro Usa, Brian Nelson.