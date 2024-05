Gli studenti pro Gaza occupano la Statale a Milano

MILANO, 10 MAG - Gli studenti pro Gaza si sono accampati con le tende nel cortile centrale dell'Università Statale di Milano per la 'Intifada studentesca'. I ragazzi hanno piantato un piccolo ulivo nel giardino come "atto di liberazione". La decisione di occupare l'ateneo non è solo "per mostrare solidarietà al popolo palestinese ma proprio per spingere delle rivendicazioni concrete di disinvestimento e boicottaggio", hanno detto Layla e Chiara dell'Assemblea degli studenti. I giovani hanno fatto sapere che rimarranno nel giardino "fino a quando l'università non ascolterà le nostre rivendicazioni" e "fin quando non otterremo delle vere risposte". Una grossa bandiera della Palestina è stata appesa al colonnato del cortile centrale dell'Università.