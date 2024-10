Gli alluvionati protestano coi trattori davanti Regione E-R

BOLOGNA, 17 OTT - Alcune centinaia di persone si sono radunate stamattina a Bologna, nel parcheggio antistante la Regione Emilia-Romagna, in occasione della manifestazione per i cittadini colpiti dalle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024. La mobilitazione è organizzata da alcuni comitati di alluvionati e associazioni di agricoltori, che sono in arrivo con i trattori. Presenti, tra i manifestanti anche alcuni esponenti della Lega. Prima del via ufficiale al presidio, una parte dei manifestanti si è radunata davanti all'Assemblea Legislativa, al cui ingresso erano schierati alcuni agenti di polizia, e hanno invitato rumorosamente i rappresentanti delle istituzioni a scendere, mentre scaricavano pezzi di legno e rami all'ingresso. Poi sono stati richiamati dagli organizzatori a raggiungere il luogo della manifestazione vero e proprio, più defilato rispetto ai palazzi della Regione. Numerosi i cartelli: "Siamo come nell'Arca di Noè", recita uno di questi.