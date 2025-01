Giunta, Gentile (FI) sostituisce Scutellà (M5s) alla Camera

ROMA, 17 GEN - L'esponente di Fi Andrea Gentile ha diritto di entrare alla Camera al posto della deputata del M5s Elisa Scutellà. Lo ha comunicato il presidente della Giunta per le elezioni della Camera, Federico Fornaro, riferendo l'esito della Camera di consiglio dell'organismo di Montecitorio. Al centro della decisione c'è l'esito del voto nel 2022 in un collegio della Calabria. La giunta, su ricorso di Gentile, ha riconteggiato le schede nulle e bianche. La decisione della giunta per le elezioni dovrà ora passare al vaglio dell'Aula della Camera.