Giulio Coniglio finalmente riceve disegni e lettera di bimbi

TRIESTE, 02 MAR - I disegni di bimbi di una scuola della Calabria sono finalmente stati consegnati nelle mani di Giulio Coniglio. Nicoletta Costa, la sua autrice, infatti è riuscita a ritirare la raccomandata che le era stata inviata dalla loro maestra, bloccata da martedì scorso alla Posta centrale di Trieste a causa del fatto che il destinatario indicato era Giulio Coniglio stesso, il personaggio di fantasia nato dalla sua matita. Ottenere il pacco "non è stato facile", ha spiegato Costa: "Ho dovuto firmare diversi documenti e fare un disegno di Giulio Coniglio". Ci è voluta inoltre una email della maestra che ha inviato la raccomandata. A festeggiare l'arrivo dei disegni è arrivata anche una mascotte di Giulio Coniglio, a cui Costa ha dato la carta d'identità. "I bambini hanno fatto un lavoro bellissimo" ha rimarcato Costa, che ha aggiunto: "Amo ricevere le lettere, vorrei che i bambini continuassero a mandarne, sono schiavi del cellulare, dei messaggi. Non si scrive più niente, non resta niente. Ho dei cassetti pieni di lettere che ogni tanto guardo, sono una cosa magica che i bambini devono avere, sono prontissimi a fare questo gioco", ha affermato.