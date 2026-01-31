Giudice Usa dispone il rilascio di Don Lemon
AA
NEW YORK, 31 GEN - Don Lemon, l'ex giornalista di Cnn, è stato rilasciato. Un giudice di Los Angeles ha infatti disposto che venisse fatto uscire dal carcere senza alcun pagamento ma sulla base del suo riconoscimento personale. Lemon, arrestato per le proteste in una chiesa in Minnesota, non deve consegnare il suo passaporto ma deve chiedere l'autorizzazione per poter viaggiare fuori da Paese.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti