Giudice: 'Per Corona una denuncia, non rimuove i video su Signorini'

AA

MILANO, 09 FEB - Fabrizio Corona "deve essere sin d'ora denunciato al Pubblico Ministero" per "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice". Lo scrive il giudice del Tribunale civile di Milano, Roberto Pertile, sulla base di un altro ricorso di Alfonso Signorini, assistito dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, e facendo riferimento alle violazioni dell'ordinanza dello stesso magistrato del 26 gennaio scorso. Provvedimento di "inibitoria" con cui il giudice Pertile aveva ordinato all'ex agente fotografico di rimuovere tutti i video del format Falsissimo su Signorini, di non pubblicare ulteriori "contenuti diffamatori" e di consegnare tutto il materiale, tra cui chat e immagini, usato per quelle puntate contro il conduttore. Per il giudice, l'ex re dei paparazzi "inequivocabilmente" ha dimostrato "non soltanto" come "ostenti in modo plateale il suo rifiuto di ottemperare al provvedimento cautelare", ma "giunga persino a compiacersi di tale suo illecito rifiuto". Corona, intanto, dopo essere sbarcato sul social X di Elon Musk, come annunciato anche in una chat di Telegram, ha riaperto nelle ultime ore pure un profilo su Instagram, dopo che nei giorni scorsi i vari colossi del web, tra cui Meta, lo avevano messo alla porta.

