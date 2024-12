Giubileo: riapre Fontana Trevi, si visita 400 per volta

ROMA, 22 DIC - Torna a scorrere l'acqua nella Fontana di Trevi dopo la conclusione dell'intervento di manutenzione straordinaria in occasione del Giubileo. A inaugurarla il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme agli assessori al Turismo Alessandro Onorato, alla Cultura Massimiliano Smeriglio e al sovrintendente Claudio Parisi Presicce. L'intervento, della durata di circa tre mesi, è costato 327mila euro. Il monumento recuperato sarà visitabile secondo una nuova modalità che consentirà di ammirarlo senza il sovraffollamento che ne ha sempre caratterizzato la fruizione: l'accesso sarà consentito a 400 persone per volta. Al momento non c'è ticket ma non si esclude in futuro, ha annunciato Gualtieri, che possa essere introdotto. "Quello di oggi è un intervento duplice, uno di quelli sulle fontane che sono moltissimi e complessi, un intervento necessario, importante, ora vediamo meglio i colori del marmo. Ma anche una occasione di innovazione: la polemica si è risolta da sola", ha osservato Gualtieri. "La piscinetta ha raccolto denaro per la Caritas e ha protetto i lavoratori - ha aggiunto - Abbiamo sperimentato una modalità più civile che ora è fissa per la fontana. Un numero, 400, che rivaluteremo in futuro se sara necessario. Non ci si può più sedere sul bordo - ha sottolineato il sindaco - perché i restauratori mi hanno fatto vedere personalmente i danni che ha fatto chi ci si siede. È un teatro, non ci si siede sul bordo del palco. Valuteremo se ci sarà un piccolo ticket di ingresso, o una moneta o un passaggio di una carta: avremo cosi entrate maggiori per la cura. Ma ora vedremo come andrà la sperimentazione".