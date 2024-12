Giubileo: metro Spagna cambia volto, concluso restyling

ROMA, 18 DIC - Lunghi corridoi a ledwall luminosi, un soffitto a cielo stellato, le superfici rifatte a nuovo, le banchine completamente ristrutturate: il restyling della stazione della Metro A di Piazza di Spagna per il Giubileo è concluso, ed è stato inaugurato questa mattina dal sindaco Roberto Gualtieri insieme all'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e al dg di Atac Alberto Zorzan. L'opera fa parte di un intervento economico del Giubileo di 55 milioni, di cui Spagna e altre 4 beneficiano per 15, perché c'è un importante contributo privato recuperato tramite la pubblicità. "La stazione ha iniziato a essere costruita negli anni Settanta - ha affermato Patanè - è stata aperta negli anni Ottanta e da quel momento non sono stati fatti lavori strutturali, di accessibilità e abbellimento. Ora sono stati fatti tutti e tre tipi di lavori". "La riqualificazione di Spagna fa parte del primo nucleo di stazioni che facciamo per il Giubileo - ha detto Gualtieri - Un piano per le stazioni della Metro A che poi nel corso dei mesi fino al 2026 toccherà tutte le stazioni della linea. È un lavoro molto bello: siamo partiti da quelle molto belle ai fini giubilari. Erano vecchie e in pessime condizioni. Non stiamo parlando di un maquillage, specie quella di Spagna. Un lavoro gigantesco, con problemi non solo estetici".