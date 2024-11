Giubileo: Gualtieri, 'interventi in linea con i tempi previsti'

ROMA, 27 NOV - "Tutti gli interventi del Giubileo sono nei tempi, anche Piazza Pia la inaugureremo prima dell'apertura della porta santa. Alcuni interventi invece saranno pronti nel 2026 perché era previsto che fosse così, anche perché alcuni soldi dal Governo sarebbero arrivati nel '26 e non prima". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante "Sport Industry Talk" di RCS al MAXXI. "Siamo partiti con l'handicap sulle spalle, con mesi di ritardo perché il giorno che doveva partire il dpcm è caduto il governo Draghi, ma abbiamo deciso di provarci comunque", ha aggiunto. Gualtieri ha poi concluso parlando dei tanti interventi su Roma e non solo legati al Giubileo: "Mi rendo conto che sia uno stress per la città, ma è anche una scossa per una città che rischiava di arenarsi, invece così Roma ha una scossa trasformativa positiva. E in questo anche lo sport e la sua dimensione ne sono una parte importante".