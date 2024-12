Giubileo: apre primo tratto Nuova Passeggiata Archeologica

ROMA, 27 DIC - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato oggi in occasione del Giubileo, assieme all'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e alla presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, il primo tratto della Nuova Passeggiata Archeologica, in via di San Teodoro, vicino al Circo Massimo. Alla passeggiata inaugurale era presente anche il consulente del sindaco per il progetto Carme (Centro archeologico monumentale) Walter Tocci. Ora fino all'incrocio di via dei Fienili la strada presenta un largo marciapiede ai piedi del muro di cinta del Palatino, una pavimentazione nuova a sanpietrini e zero parcheggio selvaggio. Il costo complessivo dei lavori, che successivamente includeranno anche via del Foro romano, è di 2 milioni di euro del Giubileo per la riqualificazione di 7.500 mq di strada con 300 mila sanpietrini e la realizzazione del marciapiede. I lavori fanno parte del più ampio intervento del Carme che punta a creare una Nuova Passeggiata Archeologica intorno al Colle Palatino e al Campidoglio, l'anello pedonale che comprende oltre a via S. Teodoro anche le salite del Campidoglio, via dei Fori Imperiali, via di S. Gregorio, via dei Cerchi. La cantierizzazione di via di San Teodoro ha tenuto conto dell'accessibilità degli edifici. Il dipartimento Lavori Pubblici ha avviato a luglio i lavori della prima fase, conclusa nei tempi previsti, che va appunto da via di San Teodoro a via dei Fienili. In particolare, sono stati riposizionati tutti i sanpietrini sconnessi dal passaggio delle auto; è stato realizzato un marciapiede tra i 5 e i 7 metri sul lato del Palatino; è stata lasciata una corsia di transito per i veicoli larga 4 metri; è stata creata una linea di parcheggio di circa 2 metri; infine predisposto un percorso pedonale protetto di circa 1,60 metri sul lato dei palazzi. La strada avrà un utilizzo che incentiva la percorrenza pedonale, ma sarà previsto sempre il transito alle automobili a 30 km orari. Le fasi successive dei lavori che interessano la parte finale via di San Teodoro e via del Foro Romano riguardano la sistemazione dei sanpietrini, la realizzazione del marciapiede e di una piazzetta ai piedi del Campidoglio e saranno eseguite a seconda delle esigenze della Polizia locale, data la presenza del Comando Generale e dell'avvio degli eventi giubilari. Alla fine dei lavori stradali la via pedonale sarà arricchita da elementi di arredo, panchine e strumenti informativi sulla base del progetto Labics vincitore del concorso internazionale.