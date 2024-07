Gita nei boschi in Valtellina, undici ragazzini intossicati

CHIESA IN VALMALENCO, 23 LUG - Undici ragazzini tra i 9 e i 12 anni sono stati soccorsi dai sanitari di Areu nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, a Chiesa in Valmalenco, perché mostravano sintomi gastrointestinali dovuti a un'intossicazione alimentare. Si tratta di un gruppo di giovanissimi atleti dell'Asd 'Lieto Colle' di Colverde, in provincia di Como, ospiti per un campo estivo all'albergo San Giuseppe nella località turistica valtellinese. I carabinieri della locale stazione ora indagano per risalire alla causa dell'intossicazione, che potrebbe essere riconducibile ad acqua contaminata. Sembra infatti che tutti, alla conclusione dell'escursione nei boschi, si siano abbeverati a un ruscello prima di fare rientro in albergo e manifestare i sintomi. I ragazzini sono stati portati in ospedale a Sondrio, nel reparto di Pediatria, per le cure del caso. Le loro condizioni di salute, fortunatamente, non destano gravi preoccupazioni.