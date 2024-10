Gip, 'piano Covid inidoneo, archiviate le accuse a Gallera'

MILANO, 14 OTT - "Non può ritenersi indebita la mancata adozione di atti e provvedimenti attuativi del piano pandemico nazionale e regionale che, come è emerso dalle complesse indagini, sarebbero comunque risultati inidonei, nel caso specifico, a fronteggiare un'epidemia di livello mondiale, tale da suggerire" durante la pandemia, "di predisporre un nuovo piano con misure più incisive". E' scritto nel provvedimento con cui il gip di Milano Rossana Mongiardo ha archiviato le posizioni, trasmesse dai pm di Bergamo, di Giulio Gallera e Luigi Cajazzo, ai tempi assessore e direttore generale del Welfare in Lombardia accusati di rifiuto d'atti d'ufficio.