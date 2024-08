Giovane trovato morto per strada, travolto da auto pirata

Tre tifosi del Verona sono rimasti feriti in un contatto con i sostenitori rossoblù fuori dallo stadio Dall'Ara, prima della partita. Sono stati portati via in ambulanza e non sarebbero gravi. Uno di loro ha ricevuto una coltellata in un braccio, un altro una bottigliata in testa. Si parla anche di contusi nella tifoseria di casa, Bologna, 6 ottobre 2013. ANSA/ MICHELE NUCCI