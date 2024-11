Giovane irrompe in scuola Bari e picchia studente

BARI, 21 NOV - Uno studente del quinto anno dell'Istituto professionale Perotti di Bari ieri mattina è stato aggredito mentre si trovava nella sua classe da un giovane che è riuscito ad entrare nella succursale di via Re David. La notizia è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. L'aggressore ha raggiunto il terzo e ultimo piano dell'edificio e ha imboccato il corridoio venendo avvicinato da un collaboratore scolastico che ha cercato invano di fermarlo ma è stato spintonato. Giunto davanti alla classe, secondo quanto riferisce il quotidiano, l'intruso ha spalancato la porta e si è avvicinato al banco di uno degli studenti aggredendolo verbalmente e poi con schiaffi, pugni e calci davanti all'insegnante e ai compagni di classe del malcapitato. Qualcuno ha cercato, senza riuscirvi, di fermare l'aggressore che dopo pochi minuti si è dileguato. Lo studente aggredito è stato medicato dal 118. Le lesioni riportate, a quanto si è appreso, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare l'aggressore.