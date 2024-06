Giovane annegato nel Vibonese dopo malore

VIBO VALENTIA, 25 GIU - Un giovane di 21 anni di nazionalità camerunense è annegato nel pomeriggio nelle acque della Baia di Tainiti, nel territorio comunale di Vibo Valentia. Il ragazzo, mentre stava facendo il bagno, ha avvertito un malore. A far scattare l'allarme sono stati gli amici che dopo aver visto il loro connazionale in difficoltà si sono gettati in mare per raggiungerlo e riportarlo a riva. Le condizioni del giovane si sono rivelate subito gravi. Il personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e un elicottero con bordo il dottor Francesco Andreacchi che ha coordinato tutte le attività, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il 21enne era ospite nell'hotspot di Porto Salvo, dove era giunto da qualche tempo. Oggi, approfittando della bella giornata di sole, insieme ad alcuni suoi connazionali, si è recato nella vicina spiaggia di Trainiti per fare un bagno e trascorre qualche ora in serenità ed invece ha trovato la morte.