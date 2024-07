Giovane annega dopo tuffo in laguna al Lido di Venezia

VENEZIA, 21 LUG - Una giovane veneziana di 21 anni è morta annegata, forse in seguito ad un malore, dopo essersi tuffata a Malamocco, nella parte meridionale dell'isola del Lido di Venezia. Il fatto è avvenuto intorno alle una mentre erano ancora in corso i festeggiamenti della Notte del Redentore. La donna era assieme al compagno, un veneziano di qualche anno più vecchio, ed è stato proprio lui a lanciare l'allarme, chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno chiesto il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato poco dopo il corpo esanime della giovane. Secondo una prima ricostruzione dell'Arma, la coppia si trovava, pare da sola, il quel tratto del Lido quando la 21enne ha deciso di fare il bagno, entrando in acqua. Il compagno ha perso il contatto visivo con la donna, limitato dal buio in quella zona, e l'ha ripetutamente chiamata senza ottenere alcuna risposta. A quel punto, preoccupato per la sorte della giovane, ha chiamato i soccorsi. Ad un prima ispezione del corpo, il medico legale avrebbe ipotizzato un malore ma farà un esame più approfondito per accertare le cause della morte in seguito alle quali il pm deciderà se disporre o meno l'autopsia.