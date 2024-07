Giovane accoltellato in stazione a Reggio Emilia, è grave

REGGIO EMILIA, 16 LUG - Un giovane è stato accoltellato in zona stazione a Reggio Emilia poco prima delle 19 di questa sera. La vittima, un 26enne di nazionalità ghanese, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Nuova, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita. A colpirlo con un paio di fendenti sarebbero stati due nordafricani ora ricercati dalle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri che hanno rinvenuto a terra, sotto i portici di viale IV Novembre, due coltelli sporchi di sangue, poi sequestrati. Stando a quanto ricostruito, alla base dell'aggressione ci sarebbe un presunto furto di un telefonino e un monopattino conteso. Momenti di tensione quando sul posto è arrivato il fratello della vittima, assieme a un nutrito gruppo di connazionali, che ha cominciato a inveire contro una decina di persone, di origine magrebina, dall'altra parte della strada, accusandoli di far parte di una 'banda' appartenente ai due presunti aggressori. Un ghanese ha cominciato a lanciare transenne, biciclette e sedie in strada, bloccando il traffico degli auotobus per qualche minuto. Infine si è registrato un accenno di rissa dopo alcune provocazioni tra 'bande', sedata dall'intervento di diverse pattuglie di polizia locale, questura e carabinieri per scongiurare il peggio e riportare alla calma la situazione sul luogo. Per il timore di vendette e visto il clima di alta tensione nel quartiere, la questura ha rafforzato il presidio dinamico e il passaggio delle Volanti per la serata e la nottata.