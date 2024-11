Giovane accoltellato a Trieste, arrestato un minorenne

TRIESTE, 19 NOV - Un ragazzo minorenne, di origini kosovare, è stato arrestato dalla polizia in quanto ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un giovane connazionale, avvenuto nel pomeriggio di domenica 10 novembre in Largo Bonifacio, nel centro di Trieste. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, come spiega la Questura, è stata eseguita venerdì. L'aggressione ai danni del ragazzo, da poco maggiorenne, è avvenuta in una zona affollata. La vittima è stata raggiunta da tre colpi di arma da taglio alla schiena e trasportata all'ospedale di Cattinara, riportando una prognosi di 15 giorni. Le indagini avviate dalla Squadra Mobile, coordinata dalla Procura per i minorenni di Trieste, hanno permesso di rintracciare in poche ore il presunto autore del gesto. Sono in corso accertamenti per individuare con certezza e stabilire la posizione di eventuali complici.