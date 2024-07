Giornata da bollino rosso domani in Sardegna, previsti 42 gradi

CAGLIARI, 20 LUG - Un'altra giornata di caldo intenso è in arrivo in Sardegna. Per domani, domenica 21 luglio, sono previste temperature molto elevate in tutta la regione, con picchi oltre i 40 gradi. Per questo motivo la Protezione civile regionale ha emanato un'allerta per ondate di calore per tutta la giornata di domenica. Le temperature massime localmente raggiungeranno valori intorno ai 42 gradi, principalmente nelle zone interne.