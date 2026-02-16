Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi

PALERMO, 16 FEB - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Niscemi, col capo della protezione civile Fabio Ciciliano, ed è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti. La premier farà una ricognizione nelle zone devastate dalla frana. Meloni, dopo aver fatto un sopralluogo nella zona rossa a Niscemi, sta incontrando un gruppo di sfollati nel Municipio.