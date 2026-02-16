Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi

AA

PALERMO, 16 FEB - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Niscemi, col capo della protezione civile Fabio Ciciliano, ed è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti. La premier farà una ricognizione nelle zone devastate dalla frana. Meloni, dopo aver fatto un sopralluogo nella zona rossa a Niscemi, sta incontrando un gruppo di sfollati nel Municipio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PALERMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario