Giorgetti, nuove regole rendono complicato fare il bilancio

ROMA, 10 SET - "Ho illustrato ampiamente la cornice della manovra" e su eventuali tetti al numero di emendamenti "non ne abbiamo ancora parlato. Ci sono nuove regole (del Patto, ndr) che rendono complicato per noi fare il bilancio. Anche per gli emendamenti, perché bisogna rispettare nuove clausole" sulla questione della spesa. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine della riunione con i parlamentari della Lega, e alla presenza pure di Matteo Salvini.