Gino Cecchettin, la violenza è un fallimento collettivo

ROMA, 18 NOV - "Non possiamo permetterci di essere indifferenti o voltare lo sguardo altrove. È il tempo di unire le forze". Lo ha detto Gino Cecchettin, alla presentazione della Fondazione dedicata alla figlia Giulia. "Quando si affrontano tragedie tali, la vita ti sorprende sempre dandoti scopi nuovo. E oggi sono qui per parlarvi proprio di questo. Oltre un omaggio a Giulia" quello della fondazione "è un impegno che riguarda il coinvolgimento di ciascuno di noi". La fondazione ha "il compito di educare per produrre un cambiamento. La violenza di genere è frutto di un fallimento collettivo: non è solo una questione privata. Dobbiamo educare le nuove generazioni".