Giachetti, azioni per le carceri o denunciamo Nordio

ROMA, 11 LUG - "L'articolo 40 del codice penale recita che 'non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire è uguale a cagionarlo'. Le persone che si suicidano in carcere sono consegnate allo Stato. Siccome non possono dire che non sanno quello che accade, perché ogni due giorni c'è un suicidio derivante dalle condizioni disumane e degradanti in cui sono le carceri per responsabilità dello Stato, diciamo basta. Faremo una denuncia al ministro della Giustizia perché se non si impedisce, prendendo decisioni concrete per l'emergenza, sarà per noi responsabile. Lo prevede il codice penale, vediamo cosa diranno i magistrati". Lo ha detto il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, alla manifestazione dei penalisti in sciopero per l'emergenza carceri, a Roma.