Gettati dal ponte, 7 cuccioli di maremmano salvati da Forestale

ORISTANO, 27 NOV - I rami di un albero hanno bloccato la caduta, poi l'intervento del corpo forestale ha scongiurato l'ennesima morte violenta per mano dell'uomo. Sette cuccioli di pastore maremmano, chiusi in un sacco e lanciati da un ponte a Fordongianus, nell'Oristanese, sono stati salvati dagli agenti della stazione di Villaurbana. Ad avvisarli è stato un passante, che aveva sentito i cuccioli lamentarsi e alzando la testa aveva visto il sacco pendere dai rami dell'albero. Recuperati e messi al sicuro, i cagnolini sono stati affidati all'amministrazione comunale in attesa di trovare una casa e nuovi padroni che si prendano cura di loro.