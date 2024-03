Geo Barents, 'libici ci impediscono di soccorrere 100 migranti'

ROMA, 16 MAR - Una motovedetta della guardia costiera libica ha impedito alla Geo Barents di soccorrere un barcone in difficoltà con oltre 100 persone a bordo. Lo denuncia Medici sena frontiera postando un video con le dichiarazioni di un'esponente della ong sulla nave. Tra i passeggeri dell'imbarcazione "che stavamo soccorrendo - spiegano da Msf - c'erano molte donne, bambini e anche disabili. Durante l'operazione una motovedetta libica si è avvicinata ed ha fatto manovre pericolose bloccando i nostri barchini e cercando di salire su uno di questi, che naturalmente viaggiano sotto la bandiera norvegese della Geo Barents. La negoziazione sta andando avanti da tempo e la situazione è molto pericolosa sia per i migranti che per l'equipaggio dei nostri barchini che stavano dirigendosi verso l'imbarcazione in difficoltà. Abbiamo cercato di contattare le autorità, ma non c'è stata alcuna risposta. Queste sono acque internazionali ed il capitano è obbligato a salvare le persone in pericolo".