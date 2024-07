Genova invita a giocare a padel sulla portaerei Garibaldi

GENOVA, 03 LUG - Giocare a padel sulla storica portaerei "Garibaldi" della Marina Italiana. Da oggi è possibile, grazie allo special event organizzato in collaborazione tra Comune di Genova, Marina Militare, FITP, FIP e Sport e Salute in occasione del Genova Premier Padel P2. L'inaugurazione del campo, allestito sul ponte della Garibaldi, è avvenuta alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci e del presidente della FIP - Federazione internazionale Padel Luigi Carraro, con la sfida tra i top player del torneo e le esibizioni maschili e femminili dei campioni Coello, Tapia, Arrojo, Nieno Ruiz, Sanz, Sanchez, Josemaria, Triay e Ferandez Sanchez. "Il Padel giocato sulla nave Garibaldi è un evento eccezionale, che mette in contatto due realtà come lo sport e la Marina Militare, accomunate dagli stessi valori di fondo: sudore, fatica, gioco di squadra e determinazione nel raggiungere gli obiettivi - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - La Marina Militare, con le sue navi, porta in giro per il mondo il nome dell'Italia, la sua cultura, i suoi prodotti, la sua tecnologia. Per questo, è un orgoglio per noi avere qui la nave Garibaldi. Nel frattempo, prosegue a Valletta Cambiaso il Genova Premier Padel P2, una delle manifestazioni top del calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport". "La nostra città ha vissuto un momento storico eccezionale, con i migliori top players di padel del Premier P2 a bordo della Nave Garibaldi per una speciale esibizione - afferma l'assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi - Il campo, installato grazie alla collaborazione con la Marina Militare, la FITP, FIP, Genova Premier Padel e Sport e Salute sta regalando grandi emozioni. Tutto questo in accordo con gli obiettivi di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", con un elevato grado di coinvolgimento anche dei turisti e dei nostri cittadini". "Un evento che unisce sport e promozione del territorio e che vede come grande protagonista una disciplina, il padel, ormai entrata nel cuore di tantissimi liguri" dichiara l'assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro.