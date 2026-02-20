Gb lavora a legge per rimuovere Andrea da linea successione

LONDRA, 20 FEB - Il governo britannico sta lavorando a un provvedimento legislativo specifico per rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione al trono. Secondo quanto appreso da Sky News, l'esecutivo laburista del premier Keir Starmer è pronto a muoversi non appena si concluderà l'indagine di polizia che ha portato all'arresto e al successivo rilascio dell'ex duca di York per i legami col defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein.