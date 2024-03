Gaza: parlamentari italiani dell'opposizione a Rafah

Un nutrito gruppo di deputati italiani dell'opposizione sono partiti in nottata per l'Egitto, da dove poi si recheranno a Gaza attraverso il valico di Rafah. Lo hanno reso noto gli stessi parlamentari che oggi in Egitto hanno incontrato le Ong che operano nella Striscia. Per il Pd sono partiti Laura Boldrini, Arturo Scotto, Sara Ferrari, Valentina Ghio, Rachele Scarpa, Ouidad Bakkali, Andrea Orlando e Alessandro Zan. Per M5s fanno parte della delegazione Stefania Ascari, Dario Carotenuto e Carmela Auriemma, mentre per il gruppo Avs ci sono Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Franco Mari. L'obbiettivo della missione è ribadire "la necessità del cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l'accesso nella Striscia degli aiuti umanitari per una popolazione affamata e ridotta allo stremo delle forze", hanno spiegato in un comunicato. "La situazione va oltre l'immaginazione" ha detto Orlando dopo l'incontro al Cairo con le 'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (Aoi).