Garavaglia (Lega), attacchi di Tajani al governo incomprensibili

ROMA, 12 MAG - "L'emendamento presentato sul superbonus è del governo e non del Mef, sorprende che Tajani abbia aderito a sua insaputa come già successo per il prelievo sugli extraprofitti delle banche. Si chiarisca con la premier Meloni e proponga dove reperire le risorse. Questi continui attacchi all'esecutivo sono incomprensibili". Lo dichiara il senatore della Lega Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze a palazzo Madama.