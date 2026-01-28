Garante Infanzia, bambini allontanati? Meglio sostenere l'intera famiglia

ROMA, 28 GEN - I fondi attualmente impiegati per mantenere un minore allontanato dai genitori in una struttura pubblica sarebbe meglio investirli, quando le condizioni lo consentono, per sostenere la famiglia, una sorta "di affidamento dell'intero nucleo". Lo ha detto la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni spiegando che "il costo medio di 150 euro al giorno per minore pesa sulla spesa pubblica per oltre 1,3 miliardi l'anno: risorse che potrebbero sostenere direttamente le famiglie, evitando separazioni non necessarie e ulteriori traumi per i bambini". L'occasione è stata una conferenza stampa in cui la Garante ha presentato un documento dal titolo "Prelevamenti dei minori, facciamo il punto", costituito da 18 domande e risposte sul tema, e ribadito che gli allontanamenti dalle famiglie di bambini e adolescenti dovrebbe avvenire "solo in caso di grave pericolo", tema tornato alla ribalta soprattutto dopo la vicenda della famiglia nel bosco, ma anche per le segnalazioni arrivate alla stessa Autorità Garante "ancora più problematiche". In realtà però gli allontanamenti avvengono anche nell'ambito di conflitti tra genitori, in contrasto con il diritto del minore a crescere nella propria famiglia ha ricordato Terragni sottolineando anche che non è compito delle forze dell'ordine intervenire nei prelevamenti, fatti salvi i casi di assoluta emergenza. Il documento, messo a punto dalla garante con due avvocate esperte in diritto di famiglia, mette l'accento sulla necessità dell'ascolto diretto del minore da parte del giudice, quale diritto fondamentale: "Una pratica che invece non sempre viene rispettata". L'eventuale omissione ha sottolineato l'Autorità garante richiederebbe motivazioni specifiche. I minorenni allontanati dovrebbero essere collocati in una famiglia, anche da parenti, e il ricorso alle strutture di accoglienza dovrebbe essere l'extrema ratio. Ma non sempre accade.