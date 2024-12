Gang con minori rapinava omosessuali, arresti

La zona vicino alla stazione, tra via Gozzi e via Trieste, dove i Carabinieri hanno intercettato nelle prime ore del 30 aprile un'autovettura con a bordo una donna che aveva imbottito di benzodiazepine il figlio di 5 anni con l'intenzione di ucciderlo per poi togliersi la vita. La donna, che ha precedenti penali, è stata arrestata in flagranza per tentato omicidio aggravato e portata in una struttura psichiatrica. Padova, 2 maggio 2019. ANSA/UFFICIO STAMPA COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI PADOVA