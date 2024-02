Gabriella Gentile confermata presidente di Federcongressi

ROMA, 25 FEB - Federcongressi&eventi, l'associazione italiana dell'industria dei congressi e degli eventi, ha confermato Gabriella Gentile alla presidenza. L'elezione della Presidente si è svolta nel corso della XV Convention nazionale dell'associazione a Roma, che ha visto la partecipazione di oltre 300 professionisti del turismo congressuale. Gentile vanta competenze a 360 gradi nel settore dei congressi e degli eventi, è socia fondatrice di Meeting Consultants, società di consulenza per lo sviluppo nel MICE. Dal 2006 ricopre l'incarico di professore a contratto presso il corso di laurea in Language, Society and Communication dell'Università di Bologna per l'insegnamento "Management of Cultural Events". "Ringrazio tutti i soci per la fiducia che mi hanno riconfermata. I 2 anni del mio primo mandato hanno visto l'associazione sostenere la ripresa post Covid della meeting industry nazionale e consolidare presso istituzioni e stakeholder il suo ruolo di interlocutore di riferimento per l'identificazione di strategie a sostegno del turismo congressuale. Sono certa che, con il sempre fattivo sostegno dei soci e dei rappresentanti del Consiglio Direttivo, Federcongressi&eventi potrà ancora crescere e affiancare le imprese nell'affrontare e superare le nuove sfide", commenta Gabriella Gentile. "Continueremo a lavorare in maniera seria, con pragmatismo e determinazione, senza stancarci mai di percorrere nuove strade, di avere il coraggio di cambiare interpretando i tempi che viviamo, di sviluppare nuove progettualità, di proporre al Governo e alle istituzioni nuove idee e proposte, per evolvere e continuare a far crescere l'intera filiera, così come le singole imprese che la rappresentano", conclude.