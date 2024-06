G7, sospese domani a Brindisi visite a pazienti in ospedale

BARI, 12 GIU - In ragione delle misure di sicurezza legate al G7, in programma a Borgo Egnazia da domani al 15 giugno, l'Asl di Brindisi ha disposto modifiche anche per gli accessi degli orari per le visite ai degenti negli ospedali di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. All'ospedale di Brindisi l'accesso per le visite è sospeso per l'intera giornata di domani. A Brindisi infatti sono previsti divieti alla circolazione, in più punti della città, in quanto ci sarà la cena ufficiale nel Castello Svevo alla presenza tra gli altri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 14 ed il 15 invece, al 'Perrino' ci sarà un unico accesso nella fascia pomeridiana dalle 18 alle 19:30. Negli altri due ospedali della provincia da domani al 15 giugno l'accesso sarà consentito solo dalle 18 alle 19.30. "In tutti gli ospedali - precisano dall'Asl - è consentito l'accesso di un unico visitatore".