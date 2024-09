G7 Interno in Irpinia, intensificati i controlli del territorio

AVELLINO, 20 SET - A partire dai prossimi giorni verranno intensificati i controlli delle forze di polizia e in particolare dei Carabinieri nella Valle del Calore, in provincia di Avellino, in vista del G7 dei ministri dell'Interno in programma dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano. Il comandante provinciale dell'Arma, Domenico Albanese, d'intesa con il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, sta predisponendo un piamo che prevede l'incremento di uomini e mezzi sul territorio: oltre alle pattuglie della Compagnia di Mirabella Eclano, nei servizi di prevenzione saranno impiegate due squadre del Decimo Reggimento carabinieri Campania di Napoli, costituite da militari specializzati anche nella gestione dei grandi eventi.