G7 Difesa a Napoli: e i ministri finiscono nel presepe

NAPOLI, 19 OTT - Porteranno a casa un pezzo di Napoli i ministri della Difesa ospiti del G7 organizzato a Palazzo Reale che, nella serata finale del summit, riceveranno una statuina - ciascuno con le proprie sembianze - commissionata all'artigiano del presepe Genny Di Virgilio. Sono nove i 'pastori': sette ministri a cui si aggiungono i rappresentanti di Europa e Nato. La bottega di Genny Di Virgilio è stata scelta dagli organizzatori del G7 Difesa per la sua lunga tradizione, come riconoscimento dell'antica arte del presepe di San Gregorio Armeno, nel centro storico di Napoli. "E' stato per me un onore - ha detto all'ANSA di Virgilio, che nella prima serata del summit ha portato alcune opere da mostrare agli ospiti, tra le quali un'antica scena della Natività - poter spiegare ai ministri l'arte del presepe napoletano e spero che apprezzeranno anche le loro statuine". Oltre ai 'pastori', ai ministri e' stato regalato anche un corno portafortuna come quello mostrato ai fotografi dal ministro Crosetto all'apertura del vertice.