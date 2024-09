G7 Cultura a Napoli, flash mob nel centro storico

NAPOLI, 19 SET - Manifestazioni pacifiche anti G7, a Napoli, nel giorno in cui arrivano in città le prime delegazioni del vertice internazionale dei ministri della Cultura, i cui lavori cominciano ufficialmente domani. Nel cuore del centro storico, in Via dei tribunali, c'è stato un flash mob organizzato dell'Unione degli Studenti, Link coordinamento universitario e Rest Campania network. Sit in anche a Piazza Dante, poco distante dal Museo archeologico nazionale che, nel pomeriggio, verrà visitato dalle delegazioni. I giovani, ai piedi della statua di Dante, hanno contestato il summit e manifestato il loro dissenso per le politiche della cultura "sempre più privatizzate e inaccessibili".