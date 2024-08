Fvg, lunedì indicazioni per le Regioni sul vaiolo delle scimmie

TRIESTE, 16 AGO - "Indicazioni alle Regioni" rispetto al vaiolo delle scimmie "arriveranno lunedì, come comunicato dal dipartimento del ministero" della Salute. Come Regione Friuli Venezia Giulia "siamo allertati e presenti per eventuali misure che potessero arrivare di attività legate alla sorveglianza" o altro. Ma "stiamo parlando di una situazione sotto controllo al momento, non credo sia questione di fare allarmismi. Certo" è questione "di essere attivi nell'eventuale attivazione delle misure che verranno disposte con circolare del ministero. Questo è quanto afferma il ministro della Salute dopo l'incontro con l'Ecdc in giornata". Lo ha affermato l'assessore alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi, confermando che al momento non risultano casi sospetti di vaiolo delle scimmie sul territorio. "Siamo in collegamento - ha aggiunto - con quelle che saranno le disposizione che riceveremo dal ministro della Salute in ordine all'attività di sorveglianze e alle altre disposizioni che ci potranno essere trasferite, al pari di tutta le altre Regioni. Siamo attivi su questo fronte con le nostre strutture della Prevenzione".