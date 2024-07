Furto nella pizzeria di Briatore a Milano, tre condannati

MILANO, 05 LUG - Per aver rubato nella pizzeria di Flavio Briatore a Milano, il 'Crazy Pizza' di zona Moscova, tre persone sono state condannate a pene di un anno e un anno e otto mesi. Lo ha deciso il giudice Massimo Baraldo, assolvendo un quarto membro della banda, che era imputato per un tentato furto da Sturbacks in via Durini e per un colpo messo a segno nel negozio Bryan&Berry poco distante, "per non aver commesso il fatto". I quattro erano stati arrestati lo scorso gennaio dagli agenti della Squadra Mobile milanese per i tre gli episodi, commessi tra luglio e agosto del 2023. Nella pizzeria di Briatore, in particolare, avrebbero portato via diversi dispositivi tecnologici - due iPad, sei cellulari, un pc, un notebook -, 6.570 euro in contanti e alcune bottiglie di vino e liquori tra cui alcune Magnum di Dom Perignon. Per mettere a segno il colpo avrebbero anche danneggiato due porte, una cassaforte e uno dei registratori di cassa. Raimondo Santu, 52 anni e Marco Falcetta di 48 sono stati condannati a un anno, mentre Carlo Popolizio dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi.