Furti in Italia, blitz per arrestare latitante in campo nomadi

PRATO, 30 DIC - È finita con un blitz dei carabinieri in un campo nomadi la latitanza di un 29enne di etnia Sinti, pluripregiudicato, colpito da due misure di custodia cautelare in carcere della corte di appello di Ancona e del gip di Bologna ma che era evaso a ottobre dagli arresti domiciliari in una casa di Lido di Camaiore (Lucca). I carabinieri lo hanno arrestato la notte scorsa dopo aver cinturato un campo nomadi a Prato dove si era nascosto ed esservi penetrati con un blitz di due minuti per raggiungerlo ed evacuarlo in manette. Il 29enne è considerato uno dei membri di un gruppo di malviventi, anche loro raggiunti da ordinanze di custodia cautelare in carcere, autori di numerosi furti in più province italiane. Tra i colpi attribuiti alla gang, c'è quello a un'armeria in Emilia Romagna dove vennero rubate numerose armi da fuoco. I carabinieri di Viareggio, con metodi investigativi tradizionali e con attività tecniche autorizzate dalla procura di Ancona, hanno monitorato i movimenti dei suoi familiari constatando che il 29enne si spostava continuamente da un campo nomadi ad un altro, tra le province di Latina e Prato, sperando di eludere la cattura. Ma poi i militari hanno individuato il covo di Prato dove il 29enne si sentiva sicuro e protetto giacché si era fatto raggiungere dalla moglie e dai figli minorenni. L'operazione di arresto è stata organizzata tenendo conto di dover agire in un campo nomadi popolato da un centinaio di persone. I carabinieri di Viareggio hanno avuto il supporto delle Api (Aliquota di Pronto Intervento) del Comando Provinciale di Firenze, personale altamente specializzato in grado di assicurare un intervento rapido e risolutore: tra l'ingresso nel campo, la cinturazione dell'obiettivo, la cattura ed esfiltrazione del latitante sono stati necessari appena due minuti, agendo nel massimo silenzio e velocità, senza che i residenti si rendessero conto di cosa stesse accadendo. Ora l'uomo è nel carcere di Prato a disposizione delle rispettive procure competenti di Ancona e Bologna.