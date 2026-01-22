Furgone tampona tir in A22, due persone morte

BRENTINO BELLUNO, 22 GEN - Due persone sono morte dopo che il furgone sul quale viaggiavano ha violentemente tamponato un tir fermo in piazzola di sosta. Il mezzo con le due vittime, a causa dell'impatto, si è poi incendiato. L'incidente è avvenuto sulla A22 alle prime ore di oggi. nella tratta del comune di Brentino Belluno (VR). Le vittime sono un uomo ed una donna. Numerose le squadre di Vigili del fuoco arrivate sul posto dai comandi di Verona e Trento, che hanno estinto le fiamme che si erano propagate anche al mezzo pesante, carico di rotoli di carta e cartone. L'autista del camion è rimasto illeso, ma per le due persone nel furgone non c'è stato nulla da fare. L'arteria stradale è rimasta completamente chiusa al traffico per quasi due ore per consentire le operazioni di soccorso; successivamente la viabilità è stata parzialmente ripristinata. L'intervento è tuttora in corso