Fungaiolo ucciso da un colpo di fucile nel Reggiano

REGGIO EMILIA, 16 OTT - Un uomo è stato ucciso stamattina da un colpo di arma da fuoco a Leguigno di Casina, nell'Appennino Reggiano. La vittima - un 68enne residente a Reggio Emilia, ma originario del luogo - è stato colpito mentre si trovava in cerca di funghi e castagne in un bosco. Dai primi accertamenti, i carabinieri non escludono si tratti di un incidente: l'uomo sarebbe stato colpito da un proiettile di un fucile da caccia. In zona infatti, era in corso una battuta al cinghiale. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche i vigili del fuoco.