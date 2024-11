Funerali di Margaret lunedì, sarà lutto cittadino

ROMA, 16 NOV - "Stamane Margaret ha lasciato Roma per andare a Lentini. La famiglia sta portando a casa la loro amata figlia. I funerali sono stati fissato per lunedì alle 11 a Lentini, nell'ex Cattedrale, oggi chiesa Madre di Sant'Alfio. Inoltre il sindaco di Lentini mi ha appena comunicato che lunedì sarà lutto cittadino". Lo ha detto all'ANSA Alessandro Vinci, l'avvocato della famiglia di Margaret Spada morta dopo un intervento al naso. "La città intende abbracciare la famiglia per una perdita drammatica che coinvolge la comunità di Lentini. Un abbraccio sentito e che va oltre i confini del comune", aggiunge.