Fumo da incendio in un palazzo nel Veneziano, 18 intossicati

VENEZIA, 17 FEB - Sono 18 le persone intossicate in seguito al fumo inalato dopo che si è sviluppato un incendio, di natura quasi sicuramente dolosa e non di particolare entità, in un palazzo di cinque piani, inserito in un agglomerato a Chrirignago, nel veneziano. I vigili del fuoco, intervenute con sei squadre, hanno portato in salvo e affidato al personale del 118: 9 bambini, due donne incinta, un disabile e altri sei tra anziani e altri intossicati. Sette di questi, per precauzione, sono stati portati all'ospedale di Mirano, ma nessuno pare sia in gravi condizioni. L'incendio è scoppiato ieri sera poco prima di mezzanotte. All'arrivo dei pompieri, chiamati da più residenti e anche dal 113, sul posto c'erano già varie 'volanti' della questura di Venezia intervenute per una lite che ha coinvolto vari condomini. Secondo un primo accertamento, le fiamme si sono sprigionate dalla porta di un appartamento, al primo piano, sul quale qualcuno aveva cosparso del liquido infiammabile accatastando davanti anche della carta e altri rifiuti. Le fiamme, pur di modesta entità, hanno però sviluppato un fumo acre che è salito fino ai piani superiori, penetrando su tutti i dieci appartamenti dello stabile. Il calore avrebbe tra l'altro mandato in frantumi il vetro del portone d'ingresso del palazzo e di alcune finestre.